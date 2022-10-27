Зламана військова техніка призвела до того, що росіяни здаються у полон, - Генштаб

Незадовільний стан військової техніки став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Генштабу, саме такий незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів.
"Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62", - пояснили в Генштабі.
Нагадаємо, що мобілізований росіянин здався у полон через п'ять днів після відправки в Україну.
Також українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон.
Нещодавно ЗСУ взяли у полон п’ятьох мобілізованих росіян в Харківській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.