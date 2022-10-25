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Українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон (відео)

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Росія, Вівторок 25 жовтня 2022 18:32
Українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон (відео) Фото: Українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон (t me zsuwar)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 25 жовтня, українським хакерам вдалося показати заклики Збройних сил України до громадян РФ. Військові пропонували росіянам одразу здаватись в полон та протистояти мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Сьогодні, близько 14 години українськими хакерами був зламаний один з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії РФ з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькій та повальній мобілізації.

"Шипіння вурдалаків, які окрім звернення нічого не могли дивитись було чути за сотні кілометрів", - додали в СтраКомі.

Нагадаємо, що українські військові опублікували термінове звернення до російських солдатів.

Як повідомлялося, раніше ЗСУ звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ у війну проти України.

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