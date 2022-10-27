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Сломанная военная техника привела к тому, что россияне сдаются в плен, - Генштаб

Фото: Сломанная военная техника привела к тому, что россияне сдаются в плен (t me zsuwar)
Автор: Дмитрий Браславский

Неудовлетворительное состояние военной техники стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, которую оккупанты направили на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодны или полностью непригодны к боевому применению", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, именно такое неудовлетворительное состояние военной техники, снятое с хранения и прибывшее на пополнение текущих потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен кафиров.

"В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62", - объяснили в Генштабе.

Напомним, что мобилизованный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину.

Также украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен.

Недавно ВСУ взяли в плен пять мобилизованных россиян в Харьковской области.

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