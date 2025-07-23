ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не зламали ні НКВС, ні табори: пішла з життя зв’язкова ОУН Лідія Тиховліз

Середа 23 липня 2025 16:03
UA EN RU
Не зламали ні НКВС, ні табори: пішла з життя зв’язкова ОУН Лідія Тиховліз Лідія Тиховліз (фото: facebook.com TruchymIhor)
Автор: Василина Копитко

На 97-му році життя відійшла у вічність Лідія Тиховліз - зв’язкова Організації українських націоналістів, колишня політв’язень радянських таборів, жителька міста Старий Самбір. Її історія боротьби за українську свободу, відданість і гідність стала прикладом незламності цілого покоління.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Локальної історії" у Facebook.

Доля Лідії Тиховліз: арешт, заслання і родинна трагедія

Лідія народилася 15 грудня 1928 року в національно свідомій родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії долучилася до молодіжної мережі ОУН, де близько року виконувала функції зв’язкової.

У лютому 1946 року її заарештували органи НКВС. Протягом пів року Лідію утримували у львівській тюрмі "на Лонцького", а потім засудили до 10 років позбавлення волі й 5 років позбавлення прав. Її етапували до Мордовської РСР на станцію Потьма. Через діяльність доньки була депортована й мати Лідії.

На засланні Лідія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - засудженим на 25 років таборів Степаном Тиховлізом.

Термін жінка не досиділа - її звільнили за кілька місяців після смерті Сталіна - 24 серпня 1954 року. Разом із чоловіком Лідія оселилася в Старому Самборі на Львівщині. У подружжя народилося двоє дочок - Олеся та Орися.

У Старому Самборі Лідія 2 роки пропрацювала в суді. Вела документацію, протоколи судових засідань. Згодом перевелася діловодкою в лікарню. Там пропрацювала 30 років.

Не зламали ні НКВС, ні табори: пішла з життя зв’язкова ОУН Лідія ТиховлізЛідія Тиховліз (фото: Локальна історія/Facebook)

Приклад для поколінь

"Лідія Тиховліз була шанованою і добре знаною в громаді рідного міста, попри поважний вік ходила до храму, відвідувала культурні та громадські заходи", - йдеться у повідомленні.

Історія зв'язкової УПА була оприлюднена у книжці "Сила опору. Українці в радянських таборах", яка вийшла торік.

Онук Лідії Тиховліз воює за незалежність України у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

"Щирі співчуття рідним та знайомим пані Лідії. Світла пам'ять", - додали у "Локальній історії".

Раніше ми писали про те, що на 95-му році життя в Ужгороді помер Володимир Микита - видатний український художник, один із засновників і символів закарпатської школи живопису.

Читайте також про те, що нещодавно помер Ігор Поклада - український композитор, автор пісень і лауреат державних нагород. Останнім часом він важко хворів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОУН УПА Помер
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки