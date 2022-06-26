Зияет дыра диаметром в 5 метров. В "вышки Бойко" снова прилетела ракета

Удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида".

Как уточняется, снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, как сообщает ОК "Юг", в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.

"Вероятно - проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", - пишут военные.