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Зияет дыра диаметром в 5 метров. В "вышки Бойко" снова прилетела ракета

Фото: "вышки Бойко" (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

"Вышки Бойко", буровые платформы "Черномрнефтегаза", снова попали под ракетный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Baza".

Удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида".

Как уточняется, снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, как сообщает ОК "Юг", в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.

"Вероятно - проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", - пишут военные.

Как сообщалось, до этого украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам в Черном море 20 июня. Так называемые "вышки Бойко" были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним, украинские военные 17 июня поразили российский буксир "Василий Бех" американскими ракетами Harpoon.

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