Зяє діра діаметром 5 метрів. У "вишки Бойка" знову прилетіла ракета

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Baza ".

Крім того, як повідомляє ОК "Південь", у районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден окупантів.

Як уточнюється, снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

Удар було завдано сьогодні вночі по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) "Таврида".

Як повідомлялося, до цього українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі 20 червня. Так звані "вишки Бойка" були захоплені Росією після окупації Криму у 2014 році.

Нагадаємо, українські військові 17 червня вразили російський буксир "Василь Бех" американськими ракетами Harpoon.

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