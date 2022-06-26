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Зяє діра діаметром 5 метрів. У "вишки Бойка" знову прилетіла ракета

Фото: "вишки Бойка" (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

"Вишки Бойка", бурові платформи "Чорноморнафтогаз", знову потрапили під ракетний обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Baza".

Удар було завдано сьогодні вночі по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) "Таврида".

Як уточнюється, снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

Крім того, як повідомляє ОК "Південь", у районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден окупантів.

"Ймовірно - проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній із платформ. Дані уточнюються", - пишуть військові.

Як повідомлялося, до цього українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі 20 червня. Так звані "вишки Бойка" були захоплені Росією після окупації Криму у 2014 році.

Нагадаємо, українські військові 17 червня вразили російський буксир "Василь Бех" американськими ракетами Harpoon.

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