Зіткнення потягів у Чехії: МЗС України повідомило про двох загиблих українок

Масштабна аварія потягів сталась пізно ввечері 5 червня неподалік від чеського міста Пардубіце. Наразі відомо про двох загиблих громадянок України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", - додає пресслужба.

Окремих осіб було госпіталізовано до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

На місці аварії було створено координаційний штаб. Вже о 4 годині ночі рятувальна операція завершилась .

Як розповідає МЗС, аварія сталась внаслідок зіткнення пасажирського потягу "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet з вантажним потягом. До складу першого потягу входили причіпні вагони до українського міста Чоп.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у 2021 році у Чехії сталось зіткнення потягів у місті Домажлище. Тоді ж внаслідок аварії постраждали близько 50 людей.

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