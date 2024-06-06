Зіткнення потягів у Чехії: МЗС України повідомило про двох загиблих українок
Масштабна аварія потягів сталась пізно ввечері 5 червня неподалік від чеського міста Пардубіце. Наразі відомо про двох загиблих громадянок України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
Як розповідає МЗС, аварія сталась внаслідок зіткнення пасажирського потягу "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet з вантажним потягом. До складу першого потягу входили причіпні вагони до українського міста Чоп.
На місці аварії було створено координаційний штаб. Вже о 4 годині ночі рятувальна операція завершилась.
V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD— Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024
Згідно з попередньою інформацією, внаслідок аварії:
- загинули 4 особи. Серед них 2 громадянок України. Громадянство інших загиблих наразі уточнюється;
- 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.
Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm— Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024
Окремих осіб було госпіталізовано до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.
"Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у 2021 році у Чехії сталось зіткнення потягів у місті Домажлище. Тоді ж внаслідок аварії постраждали близько 50 людей.
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