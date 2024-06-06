Столкновение поездов в Чехии: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах

Масштабная авария поездов произошла поздно вечером 5 июня неподалеку от чешского города Пардубице. Пока известно о двух погибших гражданках Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", - добавляет пресс-служба.

Отдельные лица были госпитализированы в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралове.

На месте по-прежнему производятся выprošťovacie и záchranные работы. Policisté приступили к evakuaci cestujících из vlakа. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) Июнь 5, 2024

В Pardubicích пришла к сrážке личный и дорожный vlak. На месте aktuálnо последует zásah всех сložок IZS, был известен traumaplán, на месице je velкoе количество зaранених, nemoжетme vylúčить ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) Июнь 5, 2024

На месте аварии был создан координационный штаб. Уже в 4 часа ночи спасательная операция завершилась .

Как рассказывает МИД, авария произошла в результате столкновения пассажирского поезда "Прага - Кошице" чешской компании RegioJet с грузовым поездом. В состав первого поезда входили прицепные вагоны в украинский город Чоп.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.

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