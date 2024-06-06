ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столкновение поездов в Чехии: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах

Четверг 06 июня 2024 11:32
UA EN RU
Столкновение поездов в Чехии: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах Фото: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах в результате столкновения поездов в Чехии (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Масштабная авария поездов произошла поздно вечером 5 июня неподалеку от чешского города Пардубице. Пока известно о двух погибших гражданках Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Как рассказывает МИД, авария произошла в результате столкновения пассажирского поезда "Прага - Кошице" чешской компании RegioJet с грузовым поездом. В состав первого поезда входили прицепные вагоны в украинский город Чоп.

На месте аварии был создан координационный штаб. Уже в 4 часа ночи спасательная операция завершилась.

Согласно предварительной информации, в результате аварии:

  • погибли 4 человека. Среди них 2 гражданок Украины. Гражданство других погибших пока уточняется;
  • 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.

Отдельные лица были госпитализированы в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралове.

"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Война в Украине
NEWS
Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше
Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев