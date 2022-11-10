Сорвались из-за неисправности. Россия готовится к повторным испытаниям ядерной торпеды
Российские корабли готовятся к повторному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой. Первые были прерваны из-за технической неисправности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Среди кораблей, принимавших участие в подготовке испытаний, замечена модифицированная для специальных операций подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".
На прошлой неделе было замечено, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания. В США считают, что русские военные могли столкнуться с техническими трудностями.
"Это можно рассматривать как часть более широкой картины и недавней военной практики России, отправляющей плохо обученные и недостаточно оснащенные войска в Украину", — сказал западный дипломат.
По его словам, военная промышленность России переживает непростые времена, и санкции Запада в отношении высокотехнологичной военной продукции дают эффект и должны продолжаться.
Официальные лица США заявили, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, но отмечают, что вода в районе испытаний вскоре начнет покрываться льдом, что ограничит окно для операций.
Торпеда "Посейдон" представляет собой необитаемый подводный аппарат с ядерной силовой установкой, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Его ядерная силовая установка дает "Посейдону" практически безграничную дальность полета.
Военные США не верят, что какое-либо испытание включало бы взрыв ядерного устройства. Любая потенциальная опасность будет исходить от неисправности ядерной двигательной установки, которая может представлять опасность из-за радиоактивности.
Ранее сообщалось, что в конце сентября французский флот сопровождал российскую подлодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.
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