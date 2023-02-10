Зірвали ворожі плани. Снайпери відпрацювали по окупантам на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські снайпери зірвали ворожі плани. Відпрацювали по окупантах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Успішна засідка - зірваний ворожий план. Снайпери 28-ої омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку. Служба зв'язків з громадськістю 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші прикордонники зупинили малі тактичні групи росіян на фронті.

Також під час ворожого штурму під Бахмутом у Донецькій області наші герої знищили 12 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.