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Сорвали вражеские планы. Снайперы отработали по оккупантам на Бахмутском направлении

Фото: снайперы отработали по оккупантам на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Бахмутском направлении украинские снайперы сорвали вражеские планы. Отработали по оккупантам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Успешная засада - сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении. Служба связей с общественностью 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши пограничники недавно остановили малые тактические группы россиян на фронте.

Также во время вражеского штурма под Бахмутом в Донецкой области наши герои уничтожили 12 оккупантов.

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