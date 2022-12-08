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Зірковий тренер пішов із посади після провалу збірної на ЧС-2022

Фото: Луїс Енріке попрощався зі збірною Іспанії (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Катарський Мундіаль продовжив збирати скальпи з голів керманичів національних команд. Нова відставка сталася в збірній Іспанії.

Про це оголосила Королівська іспанська футбольна федерація, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Луїс Енріке пішов із посади головного тренера "Фурії Рохи". 52-річний фахівець і місцева асоціація вирішили припинити співпрацю після дострокового вильоту з чемпіонату світу.

Лучо тренував збірну Іспанії з літа 2018 року з кількамісячною перервою наступного року. Під його керівництвом піренейці дійшли до півфіналу Євро-2020, де поступилися майбутньому тріумфатору – збірній Італії. Однак, на ЧС-2022 іспанська команда з однією перемогою вийшла з групи та програла Марокко в 1/8 фіналу після серії пенальті.

Відставка Луїса Енріке – вже шоста за мотивами Мундіалю. Після групового етапу свої посади втратили Карлуш Кейруш (Іран), Херардо Мартіно (Мексика), Роберто Мартінес (Бельгія) і Отто Аддо (Гана). Після 1/8 фіналу звільнився коуч Південної Кореї Паулу Бенту.

Раніше Луїс Енріке впродовж трьох років працював із "Барселоною". На чолі каталонців він здобув 2 чемпіонські титули, 3 Кубка Іспанії, Суперкубок Іспанії-2016, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15. Тоді ж виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

До слова, раніше Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

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Луис ЭнрикеЧМ-2022Збірна Іспанії