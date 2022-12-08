RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звездный тренер ушел с поста после провала сборной на ЧМ-2022

Фото: Луис Энрике простился со сборной Испании (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Катарский Мундиаль продолжил собирать скальпы с глав наставников национальных команд. Новая отставка произошла в сборной Испании.

Об этом объявила Королевская испанская футбольная федерация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Луис Энрике ушел с поста главного тренера "Фурии Рохи". 52-летний специалист и местная ассоциация решили прекратить сотрудничество после досрочного вылета из чемпионата мира.

Лучо тренировал сборную Испании с лета 2018 с несколькомесячным перерывом в следующем году. Под его руководством пиренейцы дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили будущему триумфатору – сборной Италии. Однако на ЧМ-2022 испанская команда с одной победой вышла из группы и проиграла Марокко в 1/8 финала после серии пенальти.

Отставка Луиса Энрике – уже шестая по мотивам Мундиаля. После группового этапа свои должности потеряли Карлуш Кейруш (Иран), Херардо Мартино (Мексика), Роберто Мартинес (Бельгия) и Отто Аддо (Гана). После 1/8 финала уволился коуч Южной Кореи Паулу Бенту.

Ранее Луис Энрике в течение трех лет работал с "Барселоной". Во главе каталонцев он завоевал 2 чемпионских титула, 3 Кубка Испании, Суперкубок Испании-2016, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15. Тогда же выиграл Суперкубок УЕФА-2015 и Клубный чемпионат мира.

К слову, ранее Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луис ЭнрикеЧМ-2022Сборная Испании