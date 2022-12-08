Звездный тренер ушел с поста после провала сборной на ЧМ-2022

Об этом объявила Королевская испанская футбольная федерация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Луис Энрике ушел с поста главного тренера "Фурии Рохи". 52-летний специалист и местная ассоциация решили прекратить сотрудничество после досрочного вылета из чемпионата мира.

Лучо тренировал сборную Испании с лета 2018 с несколькомесячным перерывом в следующем году. Под его руководством пиренейцы дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили будущему триумфатору – сборной Италии. Однако на ЧМ-2022 испанская команда с одной победой вышла из группы и проиграла Марокко в 1/8 финала после серии пенальти.

Отставка Луиса Энрике – уже шестая по мотивам Мундиаля. После группового этапа свои должности потеряли Карлуш Кейруш (Иран), Херардо Мартино (Мексика), Роберто Мартинес (Бельгия) и Отто Аддо (Гана). После 1/8 финала уволился коуч Южной Кореи Паулу Бенту.

Ранее Луис Энрике в течение трех лет работал с "Барселоной". Во главе каталонцев он завоевал 2 чемпионских титула, 3 Кубка Испании, Суперкубок Испании-2016, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15. Тогда же выиграл Суперкубок УЕФА-2015 и Клубный чемпионат мира.