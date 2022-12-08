ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звездный тренер ушел с поста после провала сборной на ЧМ-2022

Новина українською →
Мадрид, Четверг 08 декабря 2022 14:04
Звездный тренер ушел с поста после провала сборной на ЧМ-2022 Фото: Луис Энрике простился со сборной Испании (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Катарский Мундиаль продолжил собирать скальпы с глав наставников национальных команд. Новая отставка произошла в сборной Испании.

Об этом объявила Королевская испанская футбольная федерация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Луис Энрике ушел с поста главного тренера "Фурии Рохи". 52-летний специалист и местная ассоциация решили прекратить сотрудничество после досрочного вылета из чемпионата мира.

Лучо тренировал сборную Испании с лета 2018 с несколькомесячным перерывом в следующем году. Под его руководством пиренейцы дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили будущему триумфатору – сборной Италии. Однако на ЧМ-2022 испанская команда с одной победой вышла из группы и проиграла Марокко в 1/8 финала после серии пенальти.

Отставка Луиса Энрике – уже шестая по мотивам Мундиаля. После группового этапа свои должности потеряли Карлуш Кейруш (Иран), Херардо Мартино (Мексика), Роберто Мартинес (Бельгия) и Отто Аддо (Гана). После 1/8 финала уволился коуч Южной Кореи Паулу Бенту.

Ранее Луис Энрике в течение трех лет работал с "Барселоной". Во главе каталонцев он завоевал 2 чемпионских титула, 3 Кубка Испании, Суперкубок Испании-2016, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15. Тогда же выиграл Суперкубок УЕФА-2015 и Клубный чемпионат мира.

К слову, ранее Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луис Энрике ЧМ-2022 Сборная Испании
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны