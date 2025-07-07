Зіркові "луки" цього літа: Осадча, Дорофєєва і Сумська показали, як виглядати стильно у будь-яку погоду

Лляна класика з французьким присмаком від Осадчої

У білому комбінезоні з тонкими бретелями Катерина виглядає невимушено й сонячно. Образ доповнює білий капелюх з широкими полями та великі чорні окуляри.

"Лук" Осадчої (скріншот)

Плетена торба та зручні сандалі не лише вдало доповнюють образ, а ще й додають "луку" легкості. Такий стиль ідеально підійде для прогулянок біля моря чи у міському парку, коли хочеться бути жіночною, але без жодної напруги.

Що носить Осадча (скріншот)

Легка сукня з вайбом відпочинку від Дорофєєвої

Мінісукня з фактурної тканини, кепка й в’єтнамки - здається, ніби Надя саме вийшла в бар після пляжу. Простий силует, грубі аксесуари й голі плечі створюють образ, в якому хочеться ходити усе літо.

Що носить Дорофєєва (скріншот)

Чорні окуляри додають нотку зухвалості, а фірмова недбалість Дорофєєвої лише підсилює ефект. До слова, зверніть увагу на те, як можна поєднувати "непоєднуване" - ніжна сукня з кепкою напрочуд круто виглядають в тандемі.

Елегантність навіть в спеку від Сумської

Акторка довела, що шовк, пастель і гарне взуття "працюють" як для прогулянок прохолодного вечора, так і у найспекотніший день. Сумська "засвітилася" у блідо-блакитному комплекті. Вільні штани й легкий жакет поверх лимонної футболки дуже стильно виглядають.

Образ Сумської (скріншот)

А у поєднанні з масивними прикрасами та золотою сумкою це виглядає свіжо, стримано й дуже гідно. Ідеально для тераси кафе, галереї або світського літнього заходу.



Що носить Сумська (скріншот)

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