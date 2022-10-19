Зірки та смуги. Ферстаппен підготував спеціальний шолом до Гран-прі США

Гонщик "Ред Булла" проведе Гран-прі США в зірково-смугастих барвах. Новий шолом присвячений достроковому завоювання титулу та Сполученим Штатам.

Ферстаппен для виступу на американському етапі чемпіонату світу доповнив традиційні кольори свого шолому зірками та смугами. Мотив зрозумілий – державний прапор США. Маківку головного убору прикрасить фірмовий лев. Раніше "Ред Булл" випустив спеціальну лінію одягу зі слоганом "Випусти лева на волю".

Торік в Остіні Ферстаппен виграв гонку, стартувавши з поулу. Цьогоріч він приїхав за океан у статусі 2-разового чемпіона. Нідерландець розпочне вікенд у Штатах із вільних заїздів увечері п'ятниці.

Раніше "Хаас" скоротив до двох перелік кандидатів на місце в боліді на сезон-2023. Боси американської стайні нібито обиратимуть між Шумахером-молодшим і Джовінацці. Рішення ухвалять після Гран-прі США.

Фото: Особливий шолом Макса Ферстаппена на Гран-прі США-2022 (twitter.com/VerstappenCOM)