Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1 після дублю "Ред Булла" в Японії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Попри рясні опади, старт дали вчасно. Однак, гонщики не встигли проїхати і двох повних кіл, як дирекція зупинила боротьбу на виживання червоними прапорами через низку аварій.

Відновилася гонка через понад дві години. Зрештою, пілоти встигли проїхати лише 28 кіл із запланованих 53-х. Правила Формули-1 передбачають, що за підсумками такого етапу нараховують неповні бали. Та цього разу вольовим рішенням функціонерів нарахували повні очки.

Найбільше від цього виграв Ферстаппен. Нідерландець не тільки переміг у Японії, а й завчасно став чемпіоном світу вдруге поспіль. "Доклався" до цього і його конкурент – Леклер із "Феррарі", який на фінальних метрах дистанції зрізав шикану, отримав 5-секундний штраф і відкотився на третє місце за іншим гонщиком "Ред Булла" Пересом.

Доповнили топ-10 Окон ("Альпін"), Хемілтон ("Мерседес"), Феттель ("Астон Мартін"), Алонсо ("Альпін"), Расселл ("Мерседес"), Латіфі ("Вільямс") і Норріс ("Макларен"). Найшвидше коло залишилося у пілота "Альфа Ромео" Чжоу – 1:44.411.

Класифікація Гран-прі Японії-2022:

Макс Ферстаппен Серхіо Перес (+27.066) Шарль Леклер (+31.763)