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Звезды и полосы. Ферстаппен подготовил специальный шлем к Гран-при США

Фото: Макс Ферстаппен стал чемпионом на Гран-при Японии (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

Двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен будет выступать на трассе в американском Остине с особой раскраской гоночного шлема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter пилота.

Гонщик "Ред Булла" проведет Гран-при США в звездно-полосатых красках. Новый шлем посвящен досрочному завоеванию титула и Соединенным Штатам.

Ферстаппен для выступления на американском этапе чемпионата мира дополнил традиционные цвета своего шлема звездами и полосами. Мотив понятен – государственный флаг США. головного убора украсит фирменный лев. Ранее "Ред Булл" выпустил специальную линию одежды со слоганом "Выпусти льва на свободу".

В прошлом году в Остине Ферстаппен выиграл гонку, стартовав с поула. В этом году он приехал за океан в статусе 2-разового чемпиона. Нидерландец начнет уик-энд в Штатах со свободных заездов вечером пятницы.

Ранее "Хаас" сократил до двух список кандидатов на место в болиде на сезон-2023. Боссы американской конюшни якобы будут выбирать между Шумахером-младшим и Джовинацци. Решение будет принято после Гран-при США.

Фото: Особенный шлем Макса Ферстаппена на Гран-при США-2022 (twitter.com/VerstappenCOM)

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.

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Формула-1