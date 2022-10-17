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"Хаас" скоротив перелік кандидатів на місце в сезоні-2023: відома доля Шумахера-молодшого

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Банбері, Понеділок 17 жовтня 2022 10:59
"Хаас" скоротив перелік кандидатів на місце в сезоні-2023: відома доля Шумахера-молодшого Фото: Мік Шумахер (крайній ліворуч) зберіг шанси на сезон-2023 (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорців

Стайня Формули-1 "Хаас" відклала рішення щодо вибору другого пілота на наступний сезон до завершення Гран-прі США в Остіні. На місце в кокпіті залишився дует претендентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Команда вирішила порівняти кандидатів в однакових умовах. Мік Шумахер і Антоніо Джовінацці проведуть за кермом "Хааса" вільні заїзди на "Трасі Америк".

Остаточне рішення боси американської стайні ухвалять за підсумками домашнього гран-прі. Італійський пілот матиме нагоду продемонструвати в реальному часі, що є сильнішим за німця. Окремий козир Джовінацці – співпраця з "Феррарі". Скудерія продовжить постачати двигуни "Хаасу" та може впливати на кадрові рішення.

Натомість Шумахер після сезону-2022 втратить підтримку "Феррарі", оскільки перестане бути юніором Скудерії. Проте, син легендарного 7-разового чемпіона Формули-1 користується підтримкою організаторів чемпіонату, які теж мають важелі впливу на "Хаас".

Шумахер зберіг шанси на місце в команді після серії непоганих результатів. Після гіршого в порівнянні з Кевіном Магнуссеном старту сезону він зумів стабілізувати виступи. Німець набрав 12 очок у чемпіонаті, а найкраще проїхав на Гран-прі Австрії – 6-те місце.

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та став дворазовим чемпіоном світу.

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Формула-1 шумахер
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