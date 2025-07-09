ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезды НБА едут в сборную Украины: кто сыграет в отборе на ЧМ

Среда 09 июля 2025 07:54
UA EN RU
Звезды НБА едут в сборную Украины: кто сыграет в отборе на ЧМ Алексей Лень и Святослав Михайлюк в сборной Украины по баскетболу (фото: fbu.ua/news)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские баскетболисты, выступающие в США, готовятся усилить сборную Украины во втором раунде преквалификации к чемпионату мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Легионеры из НБА помогут сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подтвердил участие сразу нескольких легионеров, выступающих в НБА и G-лиге, в матчах второго раунда отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу.

После завершения Летней лиги в состав присоединятся Святослав Михайлюк, Алексей Лень, Дмитрий Скапинцев, а также потенциально - Максим Шульга.

"Михайлюк точно присоединится к сборной после Летней лиги НБА. Скапинцев также в планах. Лень будет играть, если подпишет контракт", - заявил Багатскис.

"По Шульге - все зависит от решения "Бостона", но Максим хочет выступать за сборную", - добавил тренер.

Кто и как выступал в сезоне 2024/25

  • Святослав Михайлюк провел 38 матчей за "Юту", 13 из них в стартовой пятерке, в среднем набирал 8,8 очка за игру.
  • Алексей Лень, завершивший сезон в составе "Лейкерс", участвовал в 12 матчах, добывая 1,8 очка и 2.9 подборов за 10,5 минуты на паркете.
  • Дмитрий Скапинцев отыграл вторую часть сезона в G-лиге за "Рип Сити Ремикс", демонстрируя 10,1 очка, 8,2 подбора и 2,8 передачи за 26,6 минуты на площадке.
  • Максим Шульга, выбранный под 57-м номером на драфте НБА-2025, представляет "Бостон Селтикс" в Летней лиге.

Подготовка к старту квалификации

14 июля сборная Украины начнет подготовку к поединкам.

В рамках второго раунда преквалификации ЧМ-2027 команда сыграет в группе A, где ее соперниками станут Швейцария и Словакия.

Украина попала в эту стадию из-за последнего места в отборе на Евробаскет-2025.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2027

  • 6 августа, 20:00 - Швейцария - Украина
  • 9 августа, 17:00 - Украина - Словакия
  • 16 августа, 17:00 - Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00 - Словакия - Украина

Номинальной домашней площадкой для матчей "сине-желтых" станет столица Латвии - Рига.

Ранее писали о том, что гранды НБА просмотрят двух украинцев.

Также читайте, как Святослав Михайлюк получил гарантию и повышение зарплаты в НБА, и сколько он заработает за следующий сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Сборная Украины Баскетбол
Новости
В Луцке из-за ночной атаки РФ пожары и повреждения: что известно
В Луцке из-за ночной атаки РФ пожары и повреждения: что известно
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях