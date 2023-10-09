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Зірки молодіжки "Динамо" впіймалися на порушенні комендантської години: скандальне відео

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 16:58
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Зірки молодіжки "Динамо" впіймалися на порушенні комендантської години: скандальне відео Фото: Дмитрій Кремчанін (у центрі) виявився "совою" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Футболісти команди U-19 київського "Динамо" засвітилися на відпочинку в одному зі столичних ресторанів після настання комендантської години.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Михайла Ткача, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Мінімум три виконавці юнацької команди "Динамо" порушили заборону на перебування в громадських місцях Києва після 00:00. Вони разом із багатьма іншими відпочивали в розважальних закладах столиці.

Центральний півзахисник Кирило Осипенко, вінгер Дмитрій Кремчанін і нападник Владислав Герич потрапили в сюжет про порушення комендантської години. Ця трійка входить до основної обойми команди Ігоря Костюка. Зокрема, Осипенко та Кремчанін зіграли по 10 матчів у юнацькій першості, а Герич – 7.

"Найбільше вражає присутність на відео Владислава Герича, що лише влітку приїхав з ФК "Львів". Певно 4 голи на початку сезону вибили в хлопця землю з-під ніг, тож для реабілітації через пошкодження (пропускає останні тури) хлопець обрав саме цей київський розважальний заклад після опівночі", – йдеться в дописі.

Раніше дует українців відмовився від виступів в англійському Чемпіоншипі заради шансу в "Динамо". Оборонець Михавко та нападник Герич після розформування "Львова" відмовилися від пропозицій з Альбіону та опинилися в Києві. Обидва вже дебютували за "Динамо" U-19.

До слова, криворізький "Кривбас" несподівано вийшов у лідери УПЛ після третини чемпіонату.

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