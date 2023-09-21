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Два українські футболісти проміняли Чемпіоншип на молодіжку "Динамо". Про кого йдеться

Четвер 21 вересня 2023 13:50
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Два українські футболісти проміняли Чемпіоншип на молодіжку "Динамо". Про кого йдеться Владислав Герич (фото: fcdynamo.com)
Автор: Дмитро Войналович

Футболісти молодіжної команди київського "Динамо" - захисник Тарас Михавко та нападник Владислав Герич - могли в літнє трансферне вікно стати гравцями англійських клубів, які виступають в Чемпіоншипі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Чому українські футболісти не поїхали в Чемпіоншип

Як відомо, 18-річний Михавко і 17-річний Герич у минулому сезоні захищали клубні кольори ФК "Львів" U-19.

Влітку Тараса хотів бачити у своєму складі "Сандерленд". Представники "чорних котів" вже навіть нібито купили квиток для українського таланта і були готові підписати його для молодіжної команди без перегляду.

Михавко міг стати третім українцем в складі команди, що бореться за потрапляння в АПЛ - там вже грають Назарій Русин і Тимур Тутеров.

Два українські футболісти проміняли Чемпіоншип на молодіжку &quot;Динамо&quot;. Про кого йдеться

Тарас Михавко (фото: upl.ua)

А от центрального нападника Герича у складі своєї молодіжної команди хотів бачити лідер чемпіонату Футбольної ліги Англії - "Престон".

Владислав, до речі, після військового вторгнення Росії в Україну поїхав до Німеччини, де нетривалий час виступав на аматорському рівні. Тому, можна сказати, що у нього є досвід виступів у Європі.

Два українські футболісти проміняли Чемпіоншип на молодіжку &quot;Динамо&quot;. Про кого йдеться

Владислав Герич (фото: upl.ua)

Як би там не було, влітку юні футболісти "Львова" обрали для продовження кар'єри київське "Динамо".

Зараз вони стабільно грають за юнацьку команду, а в останньому матчі синьо-білих проти "Ворскли" Михавко числився у заявці першої команди.

Додамо, що Transfermarkt оцінює вартість Тараса у 50 тисяч євро.

До слова, нещодавно "Динамо" остаточно відпустило провального легіонера на 5 мільйонів.

Раніше ми пригадували болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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