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Зірка збірної України розкрив наслідки моторошної травми за шість тижнів до Євро-2024

Фото: Віталій Миколенко завершив виступи за "ірисок" у сезоні 2023/24 (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Оборонець ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенка поділився подробицями щодо свого стану здоров'я після ушкодження гомілкостопа в Мерсисайдському дербі проти "Ліверпуля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instragram футболіста.

Українець подякував уболівальникам за підтримку впродовж тижня. Водночас оборонець фактично визнав, що сезон на клубному рівні для нього завершився.

"По-перше, хочу сказати всім велике дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя ціль відновитись якомога скоріше, і сподіваюсь, побачимось на Євро", – написав Миколенко.

Окремо українець звернувся до фанів "Евертона". За його словами, підтримка рідних трибун упродовж сезону була неймовірною. Саме вона надала Миколенку наснаги дограти тайм після серйозного ушкодження. "До зустрічі в наступному сезоні, "іриски", – резюмував оборонець.

Миколенко зазнав травми в 29-му турі англійської Прем'єр-ліги. Українець після контакту з форвардом "червоних" Нуньєсом невдало приземлився на ліву ногу. Момент виглядав так моторошно, що транслятор спершу навіть не показував повтор епізоду.

 

 

 

Миколенко в збірній України

Оборонець "Евертона" - основний лівий оборонець національної команди. У кваліфікації до Євро-2024 він узяв участь в усіх десяти поєдинках (1 асист).

У лавах "синьо-жовтих" Миколенко дебютував ще в листопаді 2018 року. З тих пір оборонець провів 39 матчів (1 гол). На Євро-2020 він був основним на лівому фланзі. Там він зіграв 3 поєдинки на груповому етапі, а також чвертьфінал проти збірної Англії.

Перед викликом до національної команди Миколенко захищав кольори збірних інших вікових категорій. Зокрема, він виступав за команди U-17, U-18, U-19 та U-21. Тріумфальний ЧС-2019 серед 20-річних оборонець пропустив через травму.

До слова, раніше підготували календар матчів збірних України різних категорій на 2024 рік.

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