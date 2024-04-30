Зірка збірної України розкрив наслідки моторошної травми за шість тижнів до Євро-2024

Оборонець ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенка поділився подробицями щодо свого стану здоров'я після ушкодження гомілкостопа в Мерсисайдському дербі проти "Ліверпуля".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instragram футболіста.
Українець подякував уболівальникам за підтримку впродовж тижня. Водночас оборонець фактично визнав, що сезон на клубному рівні для нього завершився.
"По-перше, хочу сказати всім велике дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя ціль відновитись якомога скоріше, і сподіваюсь, побачимось на Євро", – написав Миколенко.
Окремо українець звернувся до фанів "Евертона". За його словами, підтримка рідних трибун упродовж сезону була неймовірною. Саме вона надала Миколенку наснаги дограти тайм після серйозного ушкодження. "До зустрічі в наступному сезоні, "іриски", – резюмував оборонець.
Миколенко зазнав травми в 29-му турі англійської Прем'єр-ліги. Українець після контакту з форвардом "червоних" Нуньєсом невдало приземлився на ліву ногу. Момент виглядав так моторошно, що транслятор спершу навіть не показував повтор епізоду.
Оборонець "Евертона" - основний лівий оборонець національної команди. У кваліфікації до Євро-2024 він узяв участь в усіх десяти поєдинках (1 асист).
У лавах "синьо-жовтих" Миколенко дебютував ще в листопаді 2018 року. З тих пір оборонець провів 39 матчів (1 гол). На Євро-2020 він був основним на лівому фланзі. Там він зіграв 3 поєдинки на груповому етапі, а також чвертьфінал проти збірної Англії.
Перед викликом до національної команди Миколенко захищав кольори збірних інших вікових категорій. Зокрема, він виступав за команди U-17, U-18, U-19 та U-21. Тріумфальний ЧС-2019 серед 20-річних оборонець пропустив через травму.
До слова, раніше підготували календар матчів збірних України різних категорій на 2024 рік.
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