Звезда сборной Украины раскрыл последствия жуткой травмы за шесть недель до Евро-2024

Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку в течение недели. В то же время, защитник фактически признал, что сезон на клубном уровне для него завершился.

"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция, и теперь моя цель восстановиться как можно скорее, и надеюсь, увидимся на Евро", – написал Миколенко.

Отдельно украинец обратился к фанатам "Эвертона". По его словам, поддержка родных трибун в течение сезона была невероятной. Именно она добавила Миколенко сил доиграть тайм после серьезного повреждения. "До встречи в следующем сезоне, "ириски", – резюмировал защитник.

Миколенко получил травму в 29-м туре английской Премьер-лиги. Украинец после контакта с форвардом "красных" Нуньесом неудачно приземлился на левую ногу. Момент выглядел так жутко, что транслятор сначала даже не показывал повтор эпизода.

Миколенко в сборной Украины

Защитник "Эвертона" – основной левый защитник национальной команды. В квалификации к Евро-2024 он принял участие во всех десяти поединках (1 ассист).

В рядах "сине-желтых" Миколенко дебютировал еще в ноябре 2018 года. С тех пор защитник провел 39 матчей (1 гол). На Евро-2020 он был основным на левом фланге. Там он сыграл три поединка на групповом этапе, а также четвертьфинал против сборной Англии.

Перед вызовом в национальную команду Миколенко защищал цвета сборных других возрастных категорий. В частности, он выступал за команды U-17, U-18, U-19 и U-21. Триумфальный ЧМ-2019 среди 20-летних защитник пропустил из-за травмы.