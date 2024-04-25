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Миколенко став неочевидним героєм дербі, продовживши матч після жахливої травми: відео

Ліверпуль, Четвер 25 квітня 2024 10:15
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Миколенко став неочевидним героєм дербі, продовживши матч після жахливої травми: відео Фото: Віталій Миколенко завоював нові симпатії власною відважністю (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Оборонець ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко підкорив хоробрістю в Мерсисайдському дербі проти "Ліверпуля" в рамказ 29-го туру чемпіонату Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 29-й тур

"Евертон" – "Ліверпуль" – 2:0

Голи: Брентвейт, 27, Калверт-Льюїн, 58

Українець став головною дійовою особою неприємного епізоду наприкінці першого тайму. Миколенко після контакту з форвардом "червоних" Нуньєсом невдало приземлився на ліву ногу. Момент виглядав геть моторошно – кісточка оборонця неприродно вивернулася.

Транслятор зустрічі спершу навіть не показував повтор інциденту. Утім, Миколенко після допомоги лікарів повернувся на поле під овації домашніх трибун. Він дограв першу 45-хвилинку, але в перерві українця вирішили поберегти. На другу половину замість нього вийшов ветеран Янг.

За інформацією журналіста Патріка Бойленда, після фінального свистка Миколенко покинув "Гудісон Парк" зі спеціальним захисним чоботом на нозі. Ступінь ушкодження оборонця наразі невідомий. Вочевидь, поглиблене медичне обстеження українець пройде в четвер, 25 квітня.

Травма Миколенка не завадила "Евертону" впевнено переграти "Ліверпуль". "Іриски" забили по м'ячу до та після перерви. Відкрив рахунок Брентвейт, який пробив Аліссона з меж штрафного після затяжної атаки господарів. У другій же половині Калверт-Льюїн головою замкнув навіс із кутового.

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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