ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зірка "Шахтаря" сказав, хто виграє Лігу чемпіонів: "Завжди любив цю команду"

Вівторок 29 квітня 2025 09:00
UA EN RU
Зірка "Шахтаря" сказав, хто виграє Лігу чемпіонів: "Завжди любив цю команду" Фото: Валерій Бондар (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Володимир Варуха

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Валерій Бондар назвав свого фаворита на перемогу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

У інтерв’ю РБК-Україна футболіст розповів, за кого вболіває та як оцінює новий формат турніру.

Про новий формат ЛЧ

На думку Бондаря, оновлений формат ЛЧ став цікавішим як для гравців, так і для вболівальників. Замість звичних 6 матчів у групі тепер кожна команда проводить вісім поєдинків проти різних суперників, що вимагає нової тактики на кожен матч.

"Я думаю, що і для вболівальників цікаво. І зараз також можна побачити, що в Лізі чемпіонів зустрічаються такі великі топові команди, як "Арсенал", "Реал", "Інтер", "Баварія" та інші. За цим дуже цікаво спостерігати. Цих матчів стало більше. Звісно, я думаю, що для вболівальників завжди цей інтерес був, але зараз він ще більший став", - зазначив гравець.

Про фаворита Ліги чемпіонів

Говорячи про особисті симпатії, Бондар зізнався, що з дитинства є фанатом каталонського гранда.

"Особисто вболіваю за "Барселону". Ще коли я був маленький, то завжди любив цю команду. Думаю, вони дійсно заслуговують стати тріумфаторами Ліги чемпіонів", - поділився захисник "гірників".

Раніше Валерій Бондар назвав причини невдач "Шахтаря".

Також "Барселона" здобула перемогу у Юнацькій лізі УЄФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар
NEWS
Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі
Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі
DAILY
Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку