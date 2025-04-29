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Звезда "Шахтера" сказал, кто выиграет Лигу чемпионов: "Всегда любил эту команду"

Вторник 29 апреля 2025 09:00
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Звезда "Шахтера" сказал, кто выиграет Лигу чемпионов: "Всегда любил эту команду" Фото: Валерий Бондарь (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Владимир Варуха

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь назвал своего фаворита на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В интервью РБК-Украина футболист рассказал, за кого болеет и как оценивает новый формат турнира.

О новом формате ЛЧ

По мнению Бондаря, обновленный формат ЛЧ стал интереснее как для игроков, так и для болельщиков. Вместо привычных 6 матчей в группе теперь каждая команда проводит восемь поединков против разных соперников, что требует новой тактики на каждый матч.

"Я думаю, что и для болельщиков интересно. И сейчас также можно увидеть, что в Лиге чемпионов встречаются такие большие топовые команды, как "Арсенал", "Реал", "Интер", "Бавария" и другие. За этим очень интересно наблюдать. Этих матчей стало больше. Конечно, я думаю, что для болельщиков всегда этот интерес был, но сейчас он еще больше стал", - отметил игрок.

О фаворите Лиги чемпионов

Говоря о личных симпатиях, Бондарь признался, что с детства является фанатом каталонского гранда.

"Лично болею за "Барселону". Еще когда я был маленький, то всегда любил эту команду. Думаю, они действительно заслуживают стать триумфаторами Лиги чемпионов", - поделился защитник "горняков".

Ранее Валерий Бондарь назвал причины неудач "Шахтера".

Также "Барселона" одержала победу в Юношеской лиге УЕФА.

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