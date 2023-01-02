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Зірка "Рейнджерс" із переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Фото: Міка Зібанеджад закинув дві шайби "Флориді" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Міку Зібанеджада головною зіркою чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений швед доклався до виїзної перемоги над "Флоридою". У середині першого періоду 29-річний нападник прорвався крізь центральну зону "Пантерз" і переграв Бобровского в ближньому бою.

У другій 20-хвилинці саме Зібанеджад подвоїв перевагу "Рейнджерс". Скандинав отримав у правій зоні вкидання передачу Какко з-за воріт і виконав влучний кидок у дальню дев'ятку. Далі на майданчику розпочалися гойдалки, "Флорида" скоротила відрив до мінімуму (3:4), але пропустила випад Панаріна у фінальному періоді.

Завдяки перемозі "Рейнджерс" зуміли закріпитися в зоні плей-офф дивізіону Метрополітен. Нью-йоркці йдуть четвертими й набрали 46 пункти. На два очки менше в "Піттсбурга" та "Нью-Йорк Айлендерс".

До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Сан-Хосе" Ерік Карлссон і форвард "Оттави" Джейк Луккіні. Швед двома асистами допоміг переграти "Чикаго" на виїзді (5:2). Тим часом канадець оформив дебютну в кар'єрі шайбу в НХЛ проти "Баффало" (3:1).

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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