Лидер "Рейнджерс" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

Опытный швед приложился к выездной победе над "Флоридой". В середине первого периода 29-летний нападающий прорвался сквозь центральную зону "Пантерз" и переиграл Бобровского в ближнем бою.

Во второй 20-минутке именно Зибанеджад удвоил преимущество "Рейнджерс". Скандинав получил в правой зоне вбрасывания передачу Какко из-за ворот и выполнил точный бросок в дальнюю девятку. Далее на площадке начались качели, "Флорида" сократила отрыв до минимума (3:4), но пропустила выпад Панарина в финальном периоде.

Благодаря победе "Рейнджерс" сумели закрепиться в зоне плей-офф дивизиона Метрополитен. Нью-йоркцы идут четвертыми и набрали 46 пунктов. На два очка меньше у "Питтсбурга" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В топ-тройку звезд также попали защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон и форвард "Оттавы" Джейк Луккини. Швед двумя ассистами помог обыграть "Чикаго" на выезде (5:2). Тем временем канадец оформил дебютную в карьере шайбу в НХЛ против "Баффало" (3:1).