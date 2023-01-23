Зірка Пригожина зайшла: ISW заявили про зміни в російській армії

За словами аналітиків, "зірка Пригожина почала заходити". Ймовірно, Путін звернувся до нього та генерала армії Сергія Суровкіна, щоб перший завоював якомога більше територій, а другий - морально зламав українців масованими ракетними обстрілами.

"Обидві спроби зазнали невдачі, оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися, а повітряна кампанія Суровікіна зробила не більше, ніж завдала страждань українським мирним жителям, витративши більшість російських запасів високоточних ракет", - пишуть в ISW.

За цей період Пригожин, схоже, вирішив, що має достатній авторитет, щоб кинути виклик міністру оборони Росії Сергію Шойгу за першість в військових справах. Але зараз ці надії здаються марними, зазначають аналітики. Тепер Путін знову зосередився на регулярній армії.

В ISW зазначають, що такі зміни мають як позитивні, так і негативні наслідки, причому, не тільки для України. Серед плюсів є те, що такі люди як Пригожин не мають знаходитись при владі.

"Повернення до помітності та впливу більш професійних військових офіцерів, таких як Герасимов, ймовірно, свідчить про зменшення ймовірності того, що Путін піддасться божевільним вимогам ультраправої провоєнної фракції, що, можливо, ще більше зменшить і без того низьку ймовірність нераціональної ескалації", - пишуть аналітики.

Серед мінусів: зосередження уваги на регулярній армії каже про те, що Путін буде її розвивати і надалі, роблячи потужнішою. Аналітики в цьому вбачають загрозу не тільки в контексті війни в Україні, але і для майбутньої безпеки НАТО.

Основні переломи у військових діях, що тривають 22 січня: