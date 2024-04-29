Зірка "Інтера" буде покараний за знущальний плакат на чемпіонському параді
Оборонець міланського "Інтера" Дензел Дюмфріс нарвався на покарання за використання банеру образливого змісту під час святкування ювілейного Скудетто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Нідерландець під час поїздки на даху автобуса продемонстрував провокативний плакат. На ньому фулбек "нерадзуррі" на повідку тримає собаку з головою оборонця "Мілана" Тео Ернандеса.
Дюмфріс отримав банер від фанатів "Інтера". Тіфозі гранда обіграли сутичку за участю нідерландця і француза під завісу нещодавнього Міланського дербі. За підсумками штовханини арбітр поєдинку тоді вилучив і Дюмфріса, і Ернандеса.
Оборонець "нерадзуррі" буде звинувачений у порушенні статті щодо "лояльності, чесної гри та порядності". Дюмфріс гарантовано заплатить грошовий штраф. За подібні витівки футболісти Серії А раніше бідніли на 4-5 тисяч євро.
"Інтер" достроково став чемпіоном Італії після 33-го туру національної першості. Команда Сімоне Індзагі стала недосяжною для конкурентів. Цьогорічний титул став 20-м в історії клубу. За кількістю Скудетто "нерадзуррі" поступаються лише туринському "Ювентусу" (36).
До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.
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