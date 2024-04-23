"Інтер" із перемогою в дербі Мілана оформив ювілейне Скудетто: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Італія, Серія А, 33-й тур

"Мілан" – "Інтер" – 1:2

Голи: Томорі, 80 – Ачербі, 18, Тюрам, 49

Вилучення: Ернандес, 90+4, Калабрія, 90+7 – Дюмфріс, 90+4 (усі – прямі червоні картки)

"Нерадзуррі" відкрили рахунок на 18-й хвилині. Допоміг номінальним гостям стандарт. Дімарко подав кутовий на ближню стійку, звідки Павар спрямував м'яч на дальню, а вільний Ачербі головою переправив у сітку.

На старті другої половини "Інтер" подвоїв власну перевагу. Це Тюрам пройшов уздовж лінії штрафного майданчика та несподівано для Меньяна пробив у ближній кут низом. "Мілан" спромігся лише розмочити рахунок під завісу зустрічі – Томорі завершив масовану атаку "россонері".

Фінальні хвилини ознаменувалися хамською поведінкою "Мілана", футболісти якого затіяли серію сутичок із опонентами. Утім, це лише підтвердило дострокове завоювання золотих нагород "Інтером". Цей титул став 20-м в історії команди, тож у наступному сезоні підопічні Сімоне Індзагі виступатимуть із двома зірками на грудях.

Яка ситуація в інших із топ-5 чемпіонатів Європи

Понад тиждень тому "Срібну салатницю" німецької Бундесліги завоював "Байєр". Леверкузенці перервали серію невдач на три десятиліття і вперше в історії здобули чемпіонство. У поєдинку, що став чемпіонським, "фармацевти" розтрощили "Вердер" (5:0).

У чемпіонаті Іспанії "Реал" удома переграв "Барселону" в Ель Класіко. Тепер мадридці збільшили відрив нагорі турнірної таблиці Ла Ліги до 11-ти пунктів. У шести турах до фінішу сезону Ла Ліги "вершковим" достатньо набрати 7 очок для золотих нагород.

Три команди продовжують претендувати на титул англійської Прем'єр-ліги. Наразі лондонський "Арсенал" і "Ліверпуль" набрали по 74 пункти, а "Манчестер Сіті" відстав на одне очко з матчем у запасі. На дует лідерів чекають дербі – проти "Челсі" та "Евертона" відповідно.

Нарешті в Лізі 1 впевненим лідером іде "Парі Сен-Жермен". Команда Луїса Енріке набрала 66 очок і за п'ять турів до завершення першості відірвалася від "Монако" на 11 пунктів. Дві перемоги гарантують парижанам черговий титул в еру катарських власників клубу.