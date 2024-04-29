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Звезда "Интера" будет наказан за издевательский плакат на чемпионском параде

Милан, Понедельник 29 апреля 2024 16:45
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Звезда "Интера" будет наказан за издевательский плакат на чемпионском параде Фото: Дензел Дюмфрис отпраздновал чемпионство вместе с тифози (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Защитник миланского "Интера" Дэнзел Дюмфрис нарвался на наказание за использование баннера оскорбительного содержания во время празднования юбилейного Скудетто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Нидерландец во время поездки на крыше автобуса продемонстрировал провокационный плакат. На нем фулбек "нерадзурри" на поводке держит собаку с головой защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

Дюмфрис получил баннер от фанатов "Интера". Тифози гранда обыграли схватку с участием нидерландца и француза под занавес недавнего Миланского дерби. По итогам толкотни арбитр поединка тогда удалил и Дюмфриса, и Эрнандеса.

Защитник "нерадзурри" будет обвинен в нарушении статьи о "лояльности, честной игре и порядочности". Дюмфрис гарантированно заплатит штраф. За подобные выходки футболисты Серии А раньше беднели на 4-5 тысяч евро.

"Интер" досрочно стал чемпионом Италии после 33-го тура национального первенства. Команда Симоне Индзаги стала недосягаемой для конкурентов. Титул этого года стал 20-м в истории клуба. По количеству Скудетто "нерадзурри" уступают только туринскому "Ювентусу" (36).

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

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