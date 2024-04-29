Звезда "Интера" будет наказан за издевательский плакат на чемпионском параде

Защитник миланского "Интера" Дэнзел Дюмфрис нарвался на наказание за использование баннера оскорбительного содержания во время празднования юбилейного Скудетто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport .

Нидерландец во время поездки на крыше автобуса продемонстрировал провокационный плакат. На нем фулбек "нерадзурри" на поводке держит собаку с головой защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

Дюмфрис получил баннер от фанатов "Интера". Тифози гранда обыграли схватку с участием нидерландца и француза под занавес недавнего Миланского дерби. По итогам толкотни арбитр поединка тогда удалил и Дюмфриса, и Эрнандеса.

Защитник "нерадзурри" будет обвинен в нарушении статьи о "лояльности, честной игре и порядочности". Дюмфрис гарантированно заплатит штраф. За подобные выходки футболисты Серии А раньше беднели на 4-5 тысяч евро.

"Интер" досрочно стал чемпионом Италии после 33-го тура национального первенства. Команда Симоне Индзаги стала недосягаемой для конкурентов. Титул этого года стал 20-м в истории клуба. По количеству Скудетто "нерадзурри" уступают только туринскому "Ювентусу" (36).