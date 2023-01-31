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Зірка "Динамо" близький до переходу в АПЛ: інсайдер розкрив пункт призначення

Фото: Ілля Забарний проводить третій сезон у кольорах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

В останній день зимового трансферного вікна в Європі оборонець збірної України Ілля Забарний може змінити київське "Динамо" на чемпіонат Англії.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

20-річний центрбек за крок від трансферу в "Борнмут". "Вишні" нібито вже узгодили перехід із вітчизняним грандом.

Забарний вилетів на Туманний Альбіон. У вівторок він пройде медичне обстеження перед підписанням контракту. Сума відступних за трансфер українця наразі залишається невідомою.

За даними ТаТоТаке, перехід Забарного коштуватиме "Борнмуту" орієнтовно 25 млн євро. У сезоні 2022/23 "вишні" ще не платили таких сум за новачків. Найдорожчий трансфер – нападник Данго Уаттара з "Лор'яна" (22,5 млн).

На професіональному рівні Забарний дебютував восени 2020-го. З того часу оборонець провів 84 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. У складі збірної України зіграв 24 поєдинки. Забарний стане третьою втратою основи "Динамо" цієї зими після Циганкова та Кендзьори.

До слова, раніше "Евертон" призначив Дайча новим головним тренером Миколенка та компанії.

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