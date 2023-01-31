Зірка "Динамо" близький до переходу в АПЛ: інсайдер розкрив пункт призначення

В останній день зимового трансферного вікна в Європі оборонець збірної України Ілля Забарний може змінити київське "Динамо" на чемпіонат Англії.
Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.
20-річний центрбек за крок від трансферу в "Борнмут". "Вишні" нібито вже узгодили перехід із вітчизняним грандом.
Забарний вилетів на Туманний Альбіон. У вівторок він пройде медичне обстеження перед підписанням контракту. Сума відступних за трансфер українця наразі залишається невідомою.
За даними ТаТоТаке, перехід Забарного коштуватиме "Борнмуту" орієнтовно 25 млн євро. У сезоні 2022/23 "вишні" ще не платили таких сум за новачків. Найдорожчий трансфер – нападник Данго Уаттара з "Лор'яна" (22,5 млн).
На професіональному рівні Забарний дебютував восени 2020-го. З того часу оборонець провів 84 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. У складі збірної України зіграв 24 поєдинки. Забарний стане третьою втратою основи "Динамо" цієї зими після Циганкова та Кендзьори.
До слова, раніше "Евертон" призначив Дайча новим головним тренером Миколенка та компанії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.