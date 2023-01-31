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Звезда "Динамо" близок к переходу в АПЛ: инсайдер раскрыл пункт назначения

Фото: Илья Забарный проводит третий сезон в цветах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В последний день зимнего трансферного окна в Европе защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить киевское "Динамо" на чемпионат Англии.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

20-летний центрбек в шаге от трансфера в "Борнмут". "Вишни" якобы уже согласовали переход с отечественным грандом.

Забарный вылетел на Туманный Альбион. Во вторник он пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта. Сумма отступных за трансфер украинца пока остается неизвестной.

По данным ТаТоТаке, переход Забарного обойдется "Борнмуту" ориентировочно в 25 млн евро. В сезоне 2022/23 "вишни" еще не платили таких сумм за новичков. Самый дорогой трансфер – нападающий Данго Уаттара из "Лорьяна" (22,5 млн).

На профессиональном уровне Забарный дебютировал осенью 2020 года. С тех пор защитник провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. В составе сборной Украины сыграл 24 поединка. Забарный станет третьей потерей основы "Динамо" этой зимой после Цыганкова и Кендзеры.

К слову, ранее "Эвертон" назначил Дайча новым главным тренером Миколенко и компании.

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