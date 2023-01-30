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"Евертон" Миколенка отримав нового головного тренера: він віддав 10 років іншій команді

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Ліверпуль, Понеділок 30 січня 2023 16:05
"Евертон" Миколенка отримав нового головного тренера: він віддав 10 років іншій команді Фото: Шон Дайч розпочав роботу з "ірисками" (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво ліверпульського "Евертона" призначило Шона Дайча керманичем команди. Він зробив собі ім'я в "Бернлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

51-річний фахівець – новий коуч "ірисок". Він замінив на посаді Френка Лемпарда та повинен врятувати мерсисайдців від вильоту з англійської Прем'єр-ліги.

Дайч уклав із "Евертоном" контракт на 2,5 роки. Першим матчем на чолі "ірисок" для нього стане поєдинок 22-го туру АПЛ проти лідера першості – лондонського "Арсенала" (4 лютого). Мерсисайдці відстають від рятівної позиції всього на 2 очки.

Дайч виховувався у системі "Ноттінгем Форест", але левову частку ігрової кар'єри провів у "Честерфілді". Також захищав кольори "Брістоль Сіті", "Лутона", "Міллуолла", "Вотфорда", "Нортгемптон Таун". Тренерська кар'єра англійця розпочалася у структурі "Вотфорда".

Дайч-тренер пройшов шлях від керманича команди U-18 "шершнів" до головного тренера основи в сезоні 2011/12. Восени 2012-го очолив "Бернлі". Біля керма "кларетових" провів 7 сезонів у Прем'єр-лізі. Найкращий результат – 7-ме місце в сезоні 2017/18.

До слова, раніше "Шахтар" відхилив дві пропозиції щодо Матвієнка з чемпіонату Англії.

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