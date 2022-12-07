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Зірка Бельгії оголосив про завершення кар'єри в збірній

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Середа 07 грудня 2022 16:44
Зірка Бельгії оголосив про завершення кар'єри в збірній Фото: Еден Азар (у центрі) зав'язав зі збірною Бельгії (skysports.com)
Автор: Антон Федорців

Після провального чемпіонату світу-2022 зі збірною Бельгії вирішив попрощатися атакувальний півзахисник мадридського "Реала" Еден Азар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.

31-річний хавбек оголосив про відхід із національної команди. Він захищав кольори "червоних дияволів" 14 років.

"Сьогодні сторінка перегорнута. Дякую за вашу любов. Вдячний за вашу безпрецедентну підтримку. Спасибі за все те щастя, що ми розділили з 2008 року. Я вирішив завершити свою міжнародну кар'єру. Спадкоємці готові. Сумуватиму за вами", – написав Азар.

Вихованець французького "Лілля" дебютував у збірній Бельгії восени 2008-го в товариському матчі проти Люксембургу. З тих пір він провів 126 поєдинків у футболці "червоних дияволів", у яких забив 33 м'ячі. У складі національної команди хавбек став бронзовим призером ЧС-2018.

Азар вирішив піти зі збірної після провального Мундіалю в Катарі. Бельгійці набрали 4 очки на груповому етапі та пропустили в плей-офф збірні Марокко та Хорватії. Зірковий півзахисник узяв участь у всіх трьох матчах, але без результативних дій.

До слова, напередодні Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

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