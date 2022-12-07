ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда Бельгии объявил о завершении карьеры в сборной

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 16:44
Звезда Бельгии объявил о завершении карьеры в сборной Фото: Эден Азар (в центре) завязал со сборной Бельгии (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

После провального чемпионата мира-2022 со сборной Бельгии решил попрощаться атакующий полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.

31-летний хавбек объявил об уходе из национальной команды. Он защищал цвета "красных дьяволов" в течение 14 лет.

"Сегодня страница перевернута. Спасибо за вашу любовь. Благодарен за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все то счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Наследники готовы. Буду скучать по вам", – написал Азар.

Воспитанник французского "Лилля" дебютировал в сборной Бельгии осенью 2008-го в товарищеском матче против Люксембурга. С тех пор он провел 126 поединков в футболке "красных дьяволов", в которых забил 33 мяча. В составе национальной команды хавбек стал бронзовым призером ЧМ-2018.

Азар решил уйти из сборной после провального Мундиаля в Катаре. Бельгийцы набрали 4 очка на групповом этапе и пропустили в плей-офф сборные Марокко и Хорватии. Звездный полузащитник принял участие во всех трех матчах, но без результативных действий.

К слову, накануне Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины