Звезда Бельгии объявил о завершении карьеры в сборной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

31-летний хавбек объявил об уходе из национальной команды. Он защищал цвета "красных дьяволов" в течение 14 лет.

"Сегодня страница перевернута. Спасибо за вашу любовь. Благодарен за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все то счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Наследники готовы. Буду скучать по вам", – написал Азар.

Воспитанник французского "Лилля" дебютировал в сборной Бельгии осенью 2008-го в товарищеском матче против Люксембурга. С тех пор он провел 126 поединков в футболке "красных дьяволов", в которых забил 33 мяча. В составе национальной команды хавбек стал бронзовым призером ЧМ-2018.

Азар решил уйти из сборной после провального Мундиаля в Катаре. Бельгийцы набрали 4 очка на групповом этапе и пропустили в плей-офф сборные Марокко и Хорватии. Звездный полузащитник принял участие во всех трех матчах, но без результативных действий.