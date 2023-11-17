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Зірка баскетбольної збірної України переїхав у чемпіонат Іспанії

Фото: Олександр Ковляр у лавах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Оборонець національної команди України Олександр Ковляр змінив естонський "Калев" на "Обрадойро" з іспанського Сантьяго-де-Компостели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

21-річний українець продовжить кар'єру в Лізі Ендеси. Кольори галісійців захищає його співвітчизник Артем Пустовий.

Ковляр перебрався до "Обрадойро" з Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Там вихованець южненського "Хіміка" спершу грав за "Тарту Улікоол", а перед сезоном 2022/23 опинився в "Калеві". Разом із клубом він завоював Кубок Естонії, дійшов до 1/2 фіналу Кубка Європи ФІБА, "фіналу чотирьох" ЛЕБЛ, став чемпіоном Естонії та MVP фіналу місцевої першості.

У нинішньому сезоні Ковляр встиг пограти за "Калев" у кваліфікації Ліги чемпіонів, регулярному чемпіонаті ЛЕБЛ, Кубку Європи ФІБА. Середні цифри українця в єврокубках – 15.8 очок, 4.3 підбирання, 6.8 передач, 1.3 перехоплення, 2.3 втрати за орієнтовно півгодини на паркеті.

Що відомо про "Обрадойро"

Заснований у 1970 році баскетбольний клуб. Володар Кубка принцеси Астурійської-2011 та дев'ятиразовий переможець Кубка Галісії.

У Лізі Ендеси відіграв 12 останніх сезонів. Найкращий результат – 8-ме місце в сезоні 2012/13. Беззмінним тренером команди з 2010 року працює Мончо Фернандес. Домашня арена "Фонтес до Сар" розрахована на 5824 глядачів.

"Обрадойро" раніше вивів із обігу номери 4 та 15. Під ними виступали американець Бернард Гопкінс та іспанець Оріоль Жуньєнт. Наразі команда йде на 9-й сходинці в чемпіонаті Іспанії з рекордом 4 перемоги, 5 поразок.

До слова, напередодні "Прометей" підписав оборонця Грея вільним агентом.

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