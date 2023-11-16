Баскетбольний "Прометей" несподівано підписав володаря Єврокубка-2021

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений американець підсилить "титанів" після непереконливого старту баскетбольного року. Оборонець покликаний покращити виступи вітчизняного гранда в Єврокубку.

Грей підписав короткотривалий контракт із "Прометеєм". За даними інсайдера Емільяно Каршії, легіонер уклав зі слобожанцями угоду на 3 місяці. Договір буде пролонгований, якщо "титани" проб'ються в плей-офф європейського турніру.

Минулий сезон Грей провів у складі турецького "Тофаша". У регулярному чемпіонаті команда посіла 7-ме місце, а в півфіналі плей-офф першості Туреччини вилетіла від "Фенербахче". Середні цифри американця – 17.4 очок, 3.6 передачі, 3.7 підбирань і 0.4 перехоплень за 31 хвилину.

Хто такий Роб Грей

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Г'юстон Кугарз". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

Влітку того ж року опинився в лавах "Г'юстон Рокетс". Грав у Літній лізі та приїхав на тренувальний збір техасців, але пізніше тренерський штаб від послуг оборонця відмовився. Виступав у складі "Форт-Вейн Мед Ентс" у Джі-Лізі, а в 2019 році переїхав до Європи.

Захищав кольори французьких команд – "Бурга", "Метрополітана" та "Монако". З монегасками тріумфував у Єврокубку 2020/21, був визнаний MVP фіналу.