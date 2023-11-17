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Звезда баскетбольной сборной Украины переехал в чемпионат Испании

Фото: Александр Ковляр в рядах сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Защитник национальной команды Украины Александр Ковляр сменил эстонский "Калев" на "Обрадойро" из испанского Сантьяго-де-Компостелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

21-летний украинец продолжит карьеру в Лиге Эндесы. Цвета галисийцев защищает его соотечественник Артем Пустовой.

Ковальщик перебрался в "Обрадойро" из Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. Там воспитанник южненского "Химика" сначала играл за "Тарту Уликоол", а перед сезоном 2022/23 оказался в "Калеве". Вместе с клубом он завоевал Кубок Эстонии, дошел до 1/2 финала Кубка Европы ФИБА, "финала четырех" ЛЭБЛ, стал чемпионом Эстонии и MVP финала местного первенства.

В нынешнем сезоне Ковляр успел поиграть за "Калев" в квалификации Лиги чемпионов, регулярном чемпионате ЛЭБЛ, Кубке Европы ФИБА. Средние цифры украинца в еврокубках – 15.8 очков, 4.3 подбора, 6.8 передач, 1.3 перехвата, 2.3 потери за ориентировочно полчаса на паркете.

Что известно об "Обрадойро"

Основанный в 1970 году баскетбольный клуб. Обладатель Кубка принцессы Астурийской-2011 и девятикратный победитель Кубка Галисии.

В Лиге Эндесы отыграл 12 последних сезонов. Лучший результат – 8-е место в сезоне 2012/13. Бессменным тренером команды с 2010 года работает Мончо Фернандес. Домашняя арена "Фонтес до Сар" рассчитана на 5824 зрителей.

"Обрадойро" ранее вывел из обращения номера 4 и 15. Под ними выступали американец Бернард Хопкинс и испанец Ориоль Жуньент. В данный момент команда идет на 9-й строчке в чемпионате Испании с рекордом 4 победы, 5 поражений.

К слову, накануне "Прометей" подписал защитника Грэя свободным агентом.

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