Зірка "Барселони" отримала іменні бутси: Adidas представив спеціальну модель для Ямаля

Ямаль отримав іменні бутси

Нова ексклюзивна модель бутс F50 стала історичною для 18-річного футболіста, адже на ній уперше з’явився його офіційний логотип. Це є ознакою визнання брендом високого статусу гравця та його зростаючої популярності у світовому футболі.

Перша пара іменного взуття виконана в яскравих кольорах, а на підошві чітко видно ексклюзивний логотип гравця. Деталі дизайну символізують енергію та стрімкість, що асоціюються з грою Ламіна Ямаля.

Бутси Addidas (фото: instagram.com/adidasfootball)

Дебют нових бутс

Очікується, що вболівальники зможуть побачити нову модель уже цієї неділі, коли Ямаль вийде на поле у матчі проти "Валенсії". Матч відбудеться на стадіоні "Естаді Йохан Кройф", який вміщує 6 тисяч глядачів.

До речі, стадіон, названий на честь легендарного футболіста та тренера, підкреслює зв’язок молодого таланта з історією клубу.

Майбутнє для "Барселони"

Попри юний вік, Ямаль уже демонструє вражаючу результативність. Цього сезону на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 3 матчах іспанської Ла Ліги. Ці показники є вражаючими навіть для професійного футболу.

Його прогрес не залишився непоміченим. Ламін Ямаль нещодавно був визнаний "Гравцем сезону" за версією авторитетного порталу Transfermarkt за підсумками чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.

Нагадаємо, що Молодий вінгер Ламін Ямаль має довгостроковий контракт з "Барселоною", розрахований до літа 2031 року.