Зірка "Барселони" отримала іменні бутси: Adidas представив спеціальну модель для Ямаля
Яскрава колаборація німецького бренду Adidas і зірковим вінгером "Барселони" Ламіном Ямалем здивувала фанатів ексклюзивними бутсами з його логотипом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт футболіста в соцмережі Instagram.
Ямаль отримав іменні бутси
Нова ексклюзивна модель бутс F50 стала історичною для 18-річного футболіста, адже на ній уперше з’явився його офіційний логотип. Це є ознакою визнання брендом високого статусу гравця та його зростаючої популярності у світовому футболі.
Перша пара іменного взуття виконана в яскравих кольорах, а на підошві чітко видно ексклюзивний логотип гравця. Деталі дизайну символізують енергію та стрімкість, що асоціюються з грою Ламіна Ямаля.
Дебют нових бутс
Очікується, що вболівальники зможуть побачити нову модель уже цієї неділі, коли Ямаль вийде на поле у матчі проти "Валенсії". Матч відбудеться на стадіоні "Естаді Йохан Кройф", який вміщує 6 тисяч глядачів.
До речі, стадіон, названий на честь легендарного футболіста та тренера, підкреслює зв’язок молодого таланта з історією клубу.
Майбутнє для "Барселони"
Попри юний вік, Ямаль уже демонструє вражаючу результативність. Цього сезону на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 3 матчах іспанської Ла Ліги. Ці показники є вражаючими навіть для професійного футболу.
Його прогрес не залишився непоміченим. Ламін Ямаль нещодавно був визнаний "Гравцем сезону" за версією авторитетного порталу Transfermarkt за підсумками чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.
Нагадаємо, що Молодий вінгер Ламін Ямаль має довгостроковий контракт з "Барселоною", розрахований до літа 2031 року.
Раніше ми писали про нові кросівки Superstar від Adidas та Ліонеля Мессі.
Також читайте, рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч"-2025.