Звезда "Барселоны" получила именные бутсы: Adidas представил специальную модель для Ямаля

Яркая коллаборация немецкого бренда Adidas и звездным вингером "Барселоны" Ламином Ямалем удивила фанатов эксклюзивными бутсами с его логотипом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт футболиста в соцсети Instagram .

Ямаль получил именные бутсы

Новая эксклюзивная модель бутс F50 стала исторической для 18-летнего футболиста, ведь на ней впервые появился его официальный логотип. Это является признаком признания брендом высокого статуса игрока и его растущей популярности в мировом футболе.

Первая пара именной обуви выполнена в ярких цветах, а на подошве четко видно эксклюзивный логотип игрока. Детали дизайна символизируют энергию и стремительность, которые ассоциируются с игрой Ламина Ямаля.

Бутсы Addidas (фото: instagram.com/adidasfootball)

Дебют новых бутс

Ожидается, что болельщики смогут увидеть новую модель уже в это воскресенье, когда Ямаль выйдет на поле в матче против "Валенсии". Матч состоится на стадионе "Эстади Йохан Кройф", который вмещает 6 тысяч зрителей.

Кстати, стадион, названный в честь легендарного футболиста и тренера, подчеркивает связь молодого таланта с историей клуба.

Будущее для "Барселоны"

Несмотря на юный возраст, Ямаль уже демонстрирует впечатляющую результативность. В этом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 3 матчах испанской Ла Лиги. Эти показатели являются впечатляющими даже для профессионального футбола.

Его прогресс не остался незамеченным. Ламин Ямаль недавно был признан "Игроком сезона" по версии авторитетного портала Transfermarkt по итогам чемпионата Испании сезона-2024/25.

Напомним, что молодой вингер Ламин Ямаль имеет долгосрочный контракт с "Барселоной", рассчитанный до лета 2031 года.