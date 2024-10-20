Зіннер – перший з шести королів: італієць виграв мегатурнір у Ер-Ріяді

Італійський тенісист Яннік Зіннер став переможцем представницького тенісного турніру Six Kings Slam (Кубок шести королів), який завершився у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. У фіналі він здолав іспанця Карлоса Алькараса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Six Kings Slam, фінал

Зіннер – Алькарас – 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

У комерційному турнірі з загальним призовим фондом 15 млн доларів взяли участь шість топ-тенісистів. Шлях до фіналу складався з трьох етапів.

На першому Зіннер без проблем розібрався з "нейтральним" Даніїлом Медвєдєвим (6:0, 6:3). А Алькарас також легко переграв норвежця Хольгера Руне (6:4, 6:2). Переможені за два сети на корті отримали по 1,6 млн доларів. А переможці пішли далі.

У півфіналі італієць трохи помучився з сербом Новаком Джоковічем (6:2, 6:7, 6:4). Алькарас виявив повагу до свого зіркового земляка-ветерана Рафаеля Надаля, здолавши того з пристойними 6:3 в обох партіях.

19 жовтня відбулися фінальні матчі. Спочатку у суперечці за третє місце зійшлися Джоковіч і Надаль. Серб переміг у двох партіях (6:2, 7:6). Втім іспанець у накладі не залишився. Організатори турніру подарували гравцю, який нещодавно заявив про завершення кар'єри, золоту тенісну ракетку.

Фото: Рафаель Надаль отримав золоту ракетку (скрін з відеотрансляції)

А в головному фіналі стосунки з'ясовували Зіннер та Алькарас. Зустріч двох топ-гравців сучасності, як завжди, протікала у гострому суперництві. В першому сеті справа дійшла до тай-брейку, де краще проявив себе іспанець – 7:6. Друга партія була вже за італійцем. Він програв одну свою подачу, проте взяв три очки, коли подавав суперник. Результат – 6:3 на користь Зіннера.

Вирішальний сет розігрувався, як за нотами. Кожний з суперників методично брав свої гейми, доки у восьмому сеті не помилився іспанець. 5:3 – на користь Зіннера. А, віддавши свою подачу, Алькарас просто виключився з боротьби. Останній гейм він віддав без бою. У підсумку, з рахунком 6:3 переміг італієць.

Лідер світового рейтингу став переможцем турніру і забрав собі призові в сумі 6 млн доларів, що майже вдвічі перевищує його гонорар за тріумфальний US Open.

Фото: Шість королів та один шейх (https://www.instagram.com/turkialalshik)