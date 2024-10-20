Зиннер – первый из шести королей: итальянец выиграл мегатурнир в Эр-Рияде

Итальянский теннисист Янник Зиннер стал победителем представительного теннисного турнира Six Kings Slam (Кубок шести королей), который завершился в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияди. В финале он одолел испанца Карлоса Алькараса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Six Kings Slam, финал

Зиннер – Алькарас – 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

В коммерческом турнире с общим призовым фондом 15 млн долларов приняли участие шесть топ-теннисистов. Путь в финал был составлен из трех этапов.

На первом Зиннер без проблем разобрался с "нейтральным" Даниилом Медведевым (6:0, 6:3). А Алькарас также легко обыграл норвежца Хольгера Руне (6:4, 6:2). Проигравшие за два сета на корте получили по 1,6 млн долларов. А победители пошли дальше.

В полуфинале итальянец немного помучился с сербом Новаком Джоковичем (6:2, 6:7, 6:4). Алькарас проявил уважение к своему звездному земляку-ветерану Рафаэлю Надалю, одолев того с приличными 6:3 в обеих партиях.

19 октября прошли финальные матчи. Сначала в споре за третье место сошлись Джокович и Надаль. Серб победил в двух партиях (6:2, 7:6). Впрочем, испанец в накладе не остался. Организаторы турнира подарили недавно заявившему о завершении карьеры игроку золотую теннисную ракетку.

Фото: Рафаэль Надаль получил золотую ракетку (скрин по видеотрансляции)

А в главном финале отношения выясняли Зиннер и Алькарас. Встреча двух топ-игроков современности, как всегда, протекала в остром соперничестве. В первом сете дело дошло до тай-брейка, где лучше проявил себя испанец – 7:6. Вторая партия была уже за итальянцем. Он проиграл одну свою подачу, однако взял три очка, когда подавал соперник. Результат – 6:3 в пользу Зиннера.

Решающий сет разыгрывался как по нотам. Каждый из соперников методично брал свои геймы, пока в восьмом сете не ошибся испанец. 5:3 – в пользу Зиннера. А, отдав свою подачу, Алькарас просто выключился из борьбы. Последний гейм он отдал без боя. В итоге, со счетом 6:3 победил итальянец.

Лидер мирового рейтинга стал победителем турнира и забрал себе призовые в сумме 6 млн. долларов, что почти вдвое превышает его гонорар за триумфальный US Open.

Фото: Шесть королей и один шейх (https://www.instagram.com/turkialalshik)