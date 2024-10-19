Людмила Кіченок дізналась всіх можливих суперниць у Підсумковому турнірі WTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

WTA Finals пройде в Ер-Ріяді з 2 по 9 листопада. На змаганнях зіграють вісім найкращих дуетів поточного сезону. Кіченок та Остапенко кваліфікувалися на турнір найпершими – після перемоги на US Open. Вони мають найвищий рейтинг серед усіх фіналісток.

Компанію Кіченок у Саудівській Аравії теоретично могла скласти ще одна українка – Марта Костюк. Певний час вона в парі з румункою Еленою-Габрієлою Русе фігурувала серед найкращих пар сезону. Але в підсумку україно-румунський дует став лише 20-м та у фінал не потрапив.

Учасниці парного Підсумкового турніру-2024

Людмила Кіченок (Україна) / Єлена Остапенко (Латвія) Габріела Дабровські (Канада) / Ерін Рутліф (Нова Зеландія) Еліза Мертенс (Бельгія) / Се Шувей (Тайвань) Жасмін Паоліні (Італія) / Сара Еррані (Італія) Керолайн Доулгайд (США) / Дезіре Кравчик (США) Вероніка Кудерметова / Чжань Хаоцін (Тайвань) Ніколь Мелічар (США) / Еллен Перес (Австралія) Катержина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

Людмила Кіченок у сезоні 2024

Кіченок з Остапенко вдруге у кар'єрі відібралися до WTA Finals. Вони дебютували на підсумкових змаганнях у 2022 році. Тоді тенісистки дійшли до півфіналу, де поступилися представницям Чехії Барборі Крейчиковій та Катержині Сіняковій – 6:7, 2:6.

У поточному сезоні Кіченок піднялася в парному рейтингу на третю сходинку. Разом з Остапенко вона стала чемпіонкою US Open та фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії.

Також вони перемогли ще на двох турнірах WTA – в Істборні (Велика Британія) та Брісбені (Австралія). Загалом у активі Кіченок 11 парних титулів WTA, п'ять з них – в тандемі з Остапенко.