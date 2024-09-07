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Зіннер і Фріц сформували фінал US Open-2024

Нью-Йорк, Субота 07 вересня 2024 11:49
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Зіннер і Фріц сформували фінал US Open-2024 Фото: Тейлор Фріц відстоюватиме честь Сполучених Штатів (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Італійський тенісист Яннік Зіннер і американець Тейлор Фріц пробилися у фінал Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, 1/2 фіналу, чоловіки

Зіннер – Дрейпер – 3:0 (7:5, 7:6, 6:2)

Фріц – Тіафо – 3:2 (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1)

Перша ракетка світу в трьох сетах півфіналу розібрався з Джеком Дрейпером. Британець опирався, особливо в стартових двох партіях, але поступився за мінімальні три сети. Наприклад, у першому Дрейпер віддав власну подачу на порозі тай-брейку.

У другій же партії британський тенісист навіть зумів перевести матч у додатковий гейм. Утім, там Зіннер стартував із чотирьох набраних пунктів і не дозволив Дрейперу повернутися в гру. Розчарований опонент уже не зміг протистояти італійцю в третьому сеті, взявши всього два гейми.

Зате всі п'ять сетів на перемогу над співвітчизником Френсісом Тіафо витратив Фріц. Більше того, майбутній фіналіст двічі опинився в ролі хто, змушений наздоганяти. Суперник узяв першу та третю партії з однаковим рахунком (6:4). Фріц у другому сеті відповів пізнім брейком.

Натомість в четвертій партії він зумів дотиснути Тіафо в десятому геймі та вийшов на фінальний сет із рішучим наміром перемогти. Його підтвердив ділом. Фріц просто зім'яв опонента, дозволивши набрати лише одне очко перед рідною публікою.

Зіннер і Фріц зустрінуться втретє. Попередні два поєдинки фіналістів відбулися в Індіан-Веллсі (2021, 2023). Наразі в активі італійця та американця по перемозі. Фінал запланований на вечір неділі, 8 вересня.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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