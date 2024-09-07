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Зиннер и Фриц сформировали финал US Open-2024

Нью-Йорк, Суббота 07 сентября 2024 11:49
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Зиннер и Фриц сформировали финал US Open-2024 Фото: Тейлор Фриц будет отстаивать честь Соединенных Штатов (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский теннисист Янник Зиннер и американец Тейлор Фриц пробились в финал Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, 1/2 финала, мужчины

Зиннер – Дрейпер – 3:0 (7:5, 7:6, 6:2)

Фриц – Тиафо – 3:2 (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1)

Первая ракетка мира в трех сетах полуфинала разобрался с Джеком Дрейпером. Британец сопротивлялся, особенно в двух стартовых партиях, но уступил за минимальные три сета. К примеру, в первом Дрейпер отдал свою подачу на пороге тай-брейка.

Во второй же партии британский теннисист даже сумел перевести матч в дополнительный гейм. Впрочем, там Зиннер стартовал с четырех набранных пунктов и не позволил Дрейперу вернуться в игру. Разочарованный оппонент уже не смог противостоять итальянцу в третьем сете, взяв всего два гейма.

Зато все пять сетов на победу над соотечественником Фрэнсисом Тиафо потратил Фриц. Более того, будущий финалист дважды оказался в роли догоняющего. Соперник взял первую и третью партии с одинаковым счетом (6:4). Фриц во втором сете ответил поздним брейком.

Зато в четвертой партии он сумел дожать Тиафо в десятом гейме и вышел на финальный сет с решительным намерением победить. Его подтвердил делом. Фриц просто смял оппонента, позволив набрать только одно очко перед родной публикой.

Зиннер и Фриц встретятся в третий раз. Предыдущие два поединка финалистов состоялись в Индиан-Уэллсе (2021, 2023). Пока в активе итальянца и американца по победе. Финал запланирован на воскресенье, 8 сентября.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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