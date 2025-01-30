Зінченко та Степанов в 1/8 фіналу, Трубін з Луніним зіграють у плей-офф: найцікавіше з останнього туру Ліги чемпіонів
Вісім команд, що вийшли напряму до 1/8 фіналу, 16 учасників стикових матчів та 12 невдах визначилися за підсумками останнього, 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ліга чемпіонів, основний етап, 8-й тур
"Боруссія" Д – "Шахтар" – 3:1
Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50
"Астон Вілла" – "Селтік" – 4:2
Голи: Роджерс, 3, 5, 90+1, Воткінс, 61 – Іда, 36, 38
"Баварія" – "Слован" – 3:1
Голи: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толіч, 91
"Байєр" – "Спарта" – 2:0
Голи: Вірц, 32, Телла, 63
"Барселона" – "Аталанта" – 2:2
Голи: Ямал, 47, Араухо, 72 – Едерсон, 67, Пашаліч, 79
"Брест" – "Реал" – 0:3
Голи: Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56
"Динамо" З – "Мілан" – 2:1
Голи: Батуріна, 19, П'яца, 60 – Пулішіч, 53
Вилучення: Муса (М), 39
"Жирона" – "Арсенал" – 1:2
Голи: Данджума, 28 – Жоржінью, 38 (пенальті), Нванері, 42
"Зальцбург" – "Атлетіко" – 1:4
Голи: Дагім, 90+1 – Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+1, Льоренте, 63
"Інтер" – "Монако" – 3:0
Голи: Мартінес, 4 (пенальті), 16, 67
Вилучення: Мавісса (М), 12
"Лілль" – "Фейєнорд" – 6:1
Голи: Сахрауї, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол) Ганцко, 57 (автогол), Девід, 74, Кабелья, 80 – Хіменес, 14
"Манчестер Сіті" – "Брюгге" – 3:1
Голи: Ковачіч, 53, Ордонез, 62 (автогол), Савіо, 77 – Оньєдіка, 45
ПСВ – "Ліверпуль" – 3:2
Голи: Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 – Гакпо, 28 (пенальті), Елліотт, 40
"Спортінг" – "Болонья" – 1:1
Гол: Хардер, 77 – Побега, 21
"Штурм" – "Лейпциг" – 1:0
Гол: Маліч, 42
"Штутгарт" – ПСЖ – 1:4
Голи: Фюріх, 77 – Баркола, 3, Дембеле, 17, 35, 54
"Ювентус" – "Бенфіка" – 0:2
Голи: Павлідіс, 16, Кокчу, 81
"Янг Бойз" – "Црвена Звезда" – 0:1
Гол: Канга, 69
Анатолій Трубін допоміг португальській "Бенфіці" потрапити до стикових матчів. Сейв українця вже на другій хвилині зустрічі з італійським "Ювентусом" врятував "орлів" від неминучого швидкого голу. "Бенфіка" витримала стартовий натиск, а потом відкрила рахунок на 16-й хвилині. Другий гол команда Трубіна провела вже в заключну десятихвилинку матчу.
Іспанська "Жирона" приймала англійський "Арсенал" у протистоянні команд українських легіонерів. Щоправда на поле вийшов лише один – Віктор Циганков, який зіграв 68 хвилин. Олександр Зінченко провів весь матч у запасі. "Каноніри" впоралися й без нього. Здобули вольову перемогу (2:1) та фінішували у таблиці третіми.
Ще одним вітчизняним футболістом, який зіграв у останньому турі ЛЧ став юний форвард німецького "Байєра" Артем Степанов. 17-річний футболіст, вийшовши на заміну на 90-й хвилині, вдруге в поточному сезоні з'явився у складі леверкузенців. Чемпіон Німеччини здолав празьку "Спарту" і завершив основний етап шостим.
Мадридський "Реал" з Андрієм Луніним на лавці не мав проблем у гостях з французьким "Брестом". Впевнена перемога (3:0) дозволила "вершковим" фінішувати лише 11-ми. До 1/8 фіналу доведеться пробиватися через стикові матчі.
Щодо інших результатів, обійшлося без сенсаційних вильотів. І англійський "Манчестер Сіті", і французький ПСЖ, які перебували в зоні ризику, не залишили сумнівів у своїй перевазі над суперниками.
Першої невдачі в турнірі зазнав англійський "Ліверпуль". Втім поразка від нідерландського ПСВ (2:3) не завадила "червоним" залишитись на чолі таблиці. Команду Арне Слота могла випередити лише іспанська "Барселона". Але каталонці не зуміли переграти італійську "Аталанту" (2:2).
Жеребкування стикових матчів ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 31 січня, о 13:00 за Києвом.
Раніше розповіли, як "Шахтар" програв "Боруссії" та припинив виступи у Лізі чемпіонів.
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