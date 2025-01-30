Зінченко та Степанов в 1/8 фіналу, Трубін з Луніним зіграють у плей-офф: найцікавіше з останнього туру Ліги чемпіонів

Вісім команд, що вийшли напряму до 1/8 фіналу, 16 учасників стикових матчів та 12 невдах визначилися за підсумками останнього, 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ліга чемпіонів, основний етап, 8-й тур

"Боруссія" Д – "Шахтар" – 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50

"Астон Вілла" – "Селтік" – 4:2

Голи: Роджерс, 3, 5, 90+1, Воткінс, 61 – Іда, 36, 38

"Баварія" – "Слован" – 3:1

Голи: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толіч, 91

"Байєр" – "Спарта" – 2:0

Голи: Вірц, 32, Телла, 63

"Барселона" – "Аталанта" – 2:2

Голи: Ямал, 47, Араухо, 72 – Едерсон, 67, Пашаліч, 79

"Брест" – "Реал" – 0:3

Голи: Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56

"Динамо" З – "Мілан" – 2:1

Голи: Батуріна, 19, П'яца, 60 – Пулішіч, 53

Вилучення: Муса (М), 39

"Жирона" – "Арсенал" – 1:2

Голи: Данджума, 28 – Жоржінью, 38 (пенальті), Нванері, 42

"Зальцбург" – "Атлетіко" – 1:4

Голи: Дагім, 90+1 – Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+1, Льоренте, 63

"Інтер" – "Монако" – 3:0

Голи: Мартінес, 4 (пенальті), 16, 67

Вилучення: Мавісса (М), 12

"Лілль" – "Фейєнорд" – 6:1

Голи: Сахрауї, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол) Ганцко, 57 (автогол), Девід, 74, Кабелья, 80 – Хіменес, 14

"Манчестер Сіті" – "Брюгге" – 3:1

Голи: Ковачіч, 53, Ордонез, 62 (автогол), Савіо, 77 – Оньєдіка, 45

ПСВ – "Ліверпуль" – 3:2

Голи: Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 – Гакпо, 28 (пенальті), Елліотт, 40

"Спортінг" – "Болонья" – 1:1

Гол: Хардер, 77 – Побега, 21

"Штурм" – "Лейпциг" – 1:0

Гол: Маліч, 42

"Штутгарт" – ПСЖ – 1:4

Голи: Фюріх, 77 – Баркола, 3, Дембеле, 17, 35, 54

"Ювентус" – "Бенфіка" – 0:2

Голи: Павлідіс, 16, Кокчу, 81

"Янг Бойз" – "Црвена Звезда" – 0:1

Гол: Канга, 69

Анатолій Трубін допоміг португальській "Бенфіці" потрапити до стикових матчів. Сейв українця вже на другій хвилині зустрічі з італійським "Ювентусом" врятував "орлів" від неминучого швидкого голу. "Бенфіка" витримала стартовий натиск, а потом відкрила рахунок на 16-й хвилині. Другий гол команда Трубіна провела вже в заключну десятихвилинку матчу.

Іспанська "Жирона" приймала англійський "Арсенал" у протистоянні команд українських легіонерів. Щоправда на поле вийшов лише один – Віктор Циганков, який зіграв 68 хвилин. Олександр Зінченко провів весь матч у запасі. "Каноніри" впоралися й без нього. Здобули вольову перемогу (2:1) та фінішували у таблиці третіми.

Ще одним вітчизняним футболістом, який зіграв у останньому турі ЛЧ став юний форвард німецького "Байєра" Артем Степанов. 17-річний футболіст, вийшовши на заміну на 90-й хвилині, вдруге в поточному сезоні з'явився у складі леверкузенців. Чемпіон Німеччини здолав празьку "Спарту" і завершив основний етап шостим.

Мадридський "Реал" з Андрієм Луніним на лавці не мав проблем у гостях з французьким "Брестом". Впевнена перемога (3:0) дозволила "вершковим" фінішувати лише 11-ми. До 1/8 фіналу доведеться пробиватися через стикові матчі.

Щодо інших результатів, обійшлося без сенсаційних вильотів. І англійський "Манчестер Сіті", і французький ПСЖ, які перебували в зоні ризику, не залишили сумнівів у своїй перевазі над суперниками.

Першої невдачі в турнірі зазнав англійський "Ліверпуль". Втім поразка від нідерландського ПСВ (2:3) не завадила "червоним" залишитись на чолі таблиці. Команду Арне Слота могла випередити лише іспанська "Барселона". Але каталонці не зуміли переграти італійську "Аталанту" (2:2).

Жеребкування стикових матчів ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 31 січня, о 13:00 за Києвом.